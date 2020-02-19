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Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернутся на родину
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РИА Новости

Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернутся на родину

12:13 19.02.2020
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© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино. Архивное фото
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Граждане Белоруссии, которые были эвакуированы в Россию из Китая на фоне распространения там нового типа коронавируса, возвращаются после карантина на родину, сообщила в среду пресс-служба белорусского посольства в РФ.
"Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Белорусские дипломаты также поблагодарили российскую сторону за оказанное содействие в возвращении из Китая белорусских граждан.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ, в том числе десять граждан Белоруссии. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.
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У прибывших в центр под Тюменью не нашли коронавирус
Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, где также находились под карантином.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаВОЗБелоруссияТюменьРоссияВ мире
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