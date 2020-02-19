Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернутся на родину

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино. Архивное фото

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Граждане Граждане Белоруссии , которые были эвакуированы в Россию из Китая на фоне распространения там нового типа коронавируса , возвращаются после карантина на родину, сообщила в среду пресс-служба белорусского посольства в РФ.

"Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter

Коронавируса НЕТ! Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса. Благодарим российскую сторону за оказанное содействие! pic.twitter.com/Fb36eGUQGa — Посольство Беларуси 🇧🇾🇷🇺 (@Embassybel) February 19, 2020

Белорусские дипломаты также поблагодарили российскую сторону за оказанное содействие в возвращении из Китая белорусских граждан.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ, в том числе десять граждан Белоруссии. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.

Ранее в Белоруссию вернулись пятеро граждан республики, которые были эвакуированы из Китая в Казахстан, где также находились под карантином.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.