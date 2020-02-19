В Турции издан Коран, подготовленный муфтиятом Татарстана

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Турции выпущено в свет издание Корана, работу над которым провело Духовное управлением мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили во вторник РИА Новости в ДУМ республики.

"Книга вышла в свет тиражом в 12 000 экземпляров по инициативе издательства Coşkun Teknoloji Ve Yayincilik с благословения муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Договоренности о безвозмездной передаче электронных файлов издания священного Писания мусульман турецкой стороне были достигнуты в конце прошлого года", - рассказали в ДУМ РТ.

По их словам, данное издание соответствует стандартам знаменитого "Казан Басма" с учетом современных международных стандартов.

Как пояснили в ДУМ РТ, обращение турецкого издательства с просьбой предоставить исходники издания Корана "не случайно".

"В 2017 году Коран от ДУМ РТ успешно прошел проверку Министерства вакфов Сирии и получил Свидетельство о соответствии международным стандартам. Два года спустя положительное заключение на издание дали также соответствующие комитеты и экспертизе в Турции", - отметили в ДУМ РТ.

По словам главы пресс-службы ДУМ РТ Резеды Закировой, благодаря международному признанию, к изданию Корана ДУМ РТ проявила интерес мировая мусульманская общественность.

"В прошлом году Комиссия по подготовке священного Писания Дубайской международной премии Священного Корана (DIHQA) привлекала для совместной работы казанское духовное управление мусульман в качестве эксперта", - сказала она. Тогда в работе Комиссии использовались три выпуска "казанского издания" Корана – 1803, 1914 и 2016 годов.

К концу текущего года планируется издать Коран от муфтията Татарстана последователями ислама в Беларуси.