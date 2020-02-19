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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T14:19+0300
https://ria.ru/20200219/1564958705.html
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
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РИА Новости

Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе

12:08 19.02.2020 (обновлено: 14:19 19.02.2020)
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© AP PhotoТанки турецкой армии в провинции Идлиб
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
© AP Photo
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.
"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Реджеп Тайип Эрдоган
Он добавил, что по телефону обсудил возможные действия Турции с президентом США Дональдом Трампом.
"Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило", — заключил турецкий лидер.
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
11:19Сказано в эфире
"Для Турции наступил момент истины". Эксперт о боях в ИдлибеГенсек ООН призвал к прекращению боевых действий на северо-западе Сирии, в Турции заявили, что Анкара продолжит направлять военных в сирийский Идлиб "для защиты жителей". Ситуацию проанализировал в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Москва будет и дальше использовать контакты с Анкарой, чтобы остановить эскалацию напряженности в Идлибе.
"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских Вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось", — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

Российско-турецкие переговоры

Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу прошел на прошлой неделе в Анкаре, второй — в Москве в понедельник и вторник.
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Вчера, 19:46Война в Сирии
Турция "не удовлетворена" результатами переговоров с Россией по Идлибу
В состав российской делегации входили спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ситуация в Идлибе

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Обсудить 108
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну а чего им бояться с ними НАТО и С400, превосходство в сухопутных, морских и авиа силе. Это будет лёгкая победа и присоединение идлиба к себе по результатам референдума разумеется ;)
19 февраля, 12:12
КМКостя Магомедов
48122226140
Пустые громкие словеса. Без позволения России и "пальцем не пошевелят". А Россия этого не позволит.
19 февраля, 12:28
lyuda.terenteva.55
281320332
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