Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта

Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На праздничные даты февраля и марта россияне чаще всего выбирают туры в города, где можно погулять по улицам и посмотреть достопримечательности, На праздничные даты февраля и марта россияне чаще всего выбирают туры в города, где можно погулять по улицам и посмотреть достопримечательности, сообщает АТОР.

"По этой причине охотно спрашивают туры в Псков, Санкт-Петербург и Великий Новгород", – говорит глава крупного туроператора Владимир Лутов. Также популярны поездки по Золотому кольцу, в Калининград, Москву, Казань.

Половина бронирований по России на февраль-март приходится на Крым.

В феврале из-за низких цен на авиабилеты выгодно покупать туры на Байкал и Алтай, поэтому запросов на них стало больше.