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Туризм
2020-02-19T13:42+0300
https://ria.ru/20200219/1564958175.html
Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/156303/96/1563039639_0:301:3105:2048_1036x0_80_0_0_e471112acdf9851994495f099e37ddaf.jpg
РИА Новости

Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта

13:42 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На праздничные даты февраля и марта россияне чаще всего выбирают туры в города, где можно погулять по улицам и посмотреть достопримечательности, сообщает АТОР.
"По этой причине охотно спрашивают туры в Псков, Санкт-Петербург и Великий Новгород", – говорит глава крупного туроператора Владимир Лутов. Также популярны поездки по Золотому кольцу, в Калининград, Москву, Казань.
Половина бронирований по России на февраль-март приходится на Крым.
В феврале из-за низких цен на авиабилеты выгодно покупать туры на Байкал и Алтай, поэтому запросов на них стало больше.
Из-за того, что зима выдалась бесснежная, упали продажи на поездки в Карелию.
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