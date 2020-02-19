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Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию
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РИА Новости

Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию

11:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ЛУСАКА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что доложит президенту России Владимиру Путину об итогах рабочего визита делегации в Замбию и о результатах переговоров с президентом республики и председателем национальной ассамблеи.
Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 17-19 февраля находится в Замбии с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента. Матвиенко в ходе поездки также встретилась с президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу во вторник.
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"По итогам доложу президенту. Мы убедились, что так же как и Россия, Замбия заинтересована в развитии. Расширении торговли", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи республики Замбии Патриком Матибини.
Так, в ходе своей поездки помимо встречи с президентом республики и председателем парламента спикер Совета Федерации встретилась с первым президентом республики Кеннетом Каундой, а также рассказала об итогах встреч и поделилась на заседании Национальной ассамблеи итогами встречи с президентом и рассказала о возможных перспективах развития сотрудничества. В ходе своей рабочего визита Матвиенко также посетила мавзолей второго, третьего и пятого президентов республики.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 12:33
Матвиенко встретилась с президентом Замбии и передала ему слова Путина
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Эдгар ЛунгуВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинЗамбияРоссияПолитика
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