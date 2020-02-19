Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию

ЛУСАКА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что доложит президенту России Владимиру Путину об итогах рабочего визита делегации в Замбию и о результатах переговоров с президентом республики и председателем национальной ассамблеи.
Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 17-19 февраля находится в Замбии с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента. Матвиенко в ходе поездки также встретилась с президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу во вторник.
"По итогам доложу президенту. Мы убедились, что так же как и Россия, Замбия заинтересована в развитии. Расширении торговли", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи республики Замбии Патриком Матибини.
Так, в ходе своей поездки помимо встречи с президентом республики и председателем парламента спикер Совета Федерации встретилась с первым президентом республики Кеннетом Каундой, а также рассказала об итогах встреч и поделилась на заседании Национальной ассамблеи итогами встречи с президентом и рассказала о возможных перспективах развития сотрудничества. В ходе своей рабочего визита Матвиенко также посетила мавзолей второго, третьего и пятого президентов республики.