Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию

ЛУСАКА, 19 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что доложит президенту России Владимиру Путину об итогах рабочего визита делегации в Замбию и о результатах переговоров с президентом республики и председателем национальной ассамблеи.

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 17-19 февраля находится в Замбии с официальным визитом, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также переговоры с главой национального парламента. Матвиенко в ходе поездки также встретилась с президентом Республики Замбия Эдгаром Лунгу во вторник.

"По итогам доложу президенту. Мы убедились, что так же как и Россия, Замбия заинтересована в развитии. Расширении торговли", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи республики Замбии Патриком Матибини.