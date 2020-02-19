Мишустин оценил роль агропромышленного комплекса в экономике

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей 31-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), отметив, что агропромышленный комплекс является ключевой отраслью экономики государства, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Съезд фермеров России приурочен к 30-летию со дня образования ассоциации. Он проходит в Москве 18–19 февраля.

"Агропромышленный комплекс занимает особое место в национальной экономике и является ключевой отраслью. В нашей стране фермерское движение имеет большую историю и замечательные традиции. Во все времена нелёгкий крестьянский труд тех, кто обеспечивает высококачественными продуктами питания миллионы людей, пользуется огромным уважением", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что правительство уделяет большое внимание развитию фермерства и созданию благоприятных условия жизни в селах - чтобы в сельской местности была современная инфраструктура, медицинское обслуживание, а молодежь не стремилась переезжать в город.

"Для этого и дальше необходимо совершенствовать инструменты государственной поддержки аграриев, снижать административные барьеры для предпринимателей. И конечно, эта деятельность должна вестись при непосредственном участии АККОР – организации, которая лучше других знает о проблемах и пожеланиях фермеров", - добавил Мишустин.