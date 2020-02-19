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Ленинградская область
2020-02-19T10:37+0300
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Дрозденко: Ленобласть - крупнейший заказчик стройотрасли
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РИА Новости

Дрозденко: Ленобласть - крупнейший заказчик стройотрасли

10:37 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. По итогам 2019 года Ленинградская область вошла в число крупнейших заказчиков строительной отрасли, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Ленинградская область является одним из крупнейших заказчиков на строительном рынке, финансируя ежегодно около 130 социальных объектов. В рамках трехлетнего планирования бюджета мы поэтапно увеличиваем расходы на работы по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры", — сказал Дрозденко, выступая на XII съезде строителей области.
По его словам, Ленинградской области удалось достичь высоких показателей в рамках национальных проектов, росту уровня финансирования строительства и проектирования социальных объектов, а также стопроцентному исполнению обязательств по выкупу детских садов и школ у застройщиков.
Участники съезда в рамках реализации эффективно действующих в Ленинградской области программ "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул" выступили с предложением рассмотреть возможность заключения соглашений с банками для кредитования застройщиков на строительство социальных объектов. Такой механизм позволит дополнительно привлекать застройщиков для комплексного освоения территорий, создания здесь всей необходимой социальной инфраструктуры.
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"Еще одно предложение касалось передачи на баланс муниципальных образований участков дорожно-уличной сети сразу после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Это обеспечит своевременное исполнение обязательств по содержанию и уборке объектов транспортной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе областной администрации.
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Ленинградская областьСтроительствоАлександр Дрозденко
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