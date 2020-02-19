Дрозденко: Ленобласть - крупнейший заказчик стройотрасли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. По итогам 2019 года Ленинградская область вошла в число крупнейших заказчиков строительной отрасли, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Ленинградская область является одним из крупнейших заказчиков на строительном рынке, финансируя ежегодно около 130 социальных объектов. В рамках трехлетнего планирования бюджета мы поэтапно увеличиваем расходы на работы по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры", — сказал Дрозденко, выступая на XII съезде строителей области.
По его словам, Ленинградской области удалось достичь высоких показателей в рамках национальных проектов, росту уровня финансирования строительства и проектирования социальных объектов, а также стопроцентному исполнению обязательств по выкупу детских садов и школ у застройщиков.
Участники съезда в рамках реализации эффективно действующих в Ленинградской области программ "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул" выступили с предложением рассмотреть возможность заключения соглашений с банками для кредитования застройщиков на строительство социальных объектов. Такой механизм позволит дополнительно привлекать застройщиков для комплексного освоения территорий, создания здесь всей необходимой социальной инфраструктуры.
"Еще одно предложение касалось передачи на баланс муниципальных образований участков дорожно-уличной сети сразу после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Это обеспечит своевременное исполнение обязательств по содержанию и уборке объектов транспортной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе областной администрации.