Дрозденко: Ленобласть - крупнейший заказчик стройотрасли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. По итогам 2019 года Ленинградская область вошла в число крупнейших заказчиков строительной отрасли, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Ленинградская область является одним из крупнейших заказчиков на строительном рынке, финансируя ежегодно около 130 социальных объектов. В рамках трехлетнего планирования бюджета мы поэтапно увеличиваем расходы на работы по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры", — сказал Дрозденко, выступая на XII съезде строителей области.

По его словам, Ленинградской области удалось достичь высоких показателей в рамках национальных проектов, росту уровня финансирования строительства и проектирования социальных объектов, а также стопроцентному исполнению обязательств по выкупу детских садов и школ у застройщиков.

Участники съезда в рамках реализации эффективно действующих в Ленинградской области программ "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул" выступили с предложением рассмотреть возможность заключения соглашений с банками для кредитования застройщиков на строительство социальных объектов. Такой механизм позволит дополнительно привлекать застройщиков для комплексного освоения территорий, создания здесь всей необходимой социальной инфраструктуры.