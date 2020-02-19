Баталину хотят назначить замминистра труда и соцзащиты, заявили в ЕР

"Сегодня узнал, что кандидатура нашей землячки Ольги Баталиной рассматривается для работы в правительстве РФ. Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты - это хороший профессиональный рост. Работая в Госдуме, Ольга Юрьевна возглавляла комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ей эта деятельность хорошо знакома и по работе в регионе", - написал Панков в своем Telegram-канале.