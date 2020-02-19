Баталину хотят назначить замминистра труда и соцзащиты, заявили в ЕР

САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Кандидатура депутата Госдумы Ольги Баталиной (ЕР) рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ, сообщил во вторник первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков.
"Сегодня узнал, что кандидатура нашей землячки Ольги Баталиной рассматривается для работы в правительстве РФ. Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты - это хороший профессиональный рост. Работая в Госдуме, Ольга Юрьевна возглавляла комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ей эта деятельность хорошо знакома и по работе в регионе", - написал Панков в своем Telegram-канале.
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