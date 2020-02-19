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В Совфеде невыдачу дипломату визы в США назвали политическим хамством
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РИА Новости

В Совфеде невыдачу дипломату визы в США назвали политическим хамством

09:41 19.02.2020 (обновлено: 10:04 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован обсуждать с Москвой тему разоружения, отказ в визе США главе делегации РФ - это политическое хамство, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Виза в США
11 февраля, 16:32
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"Это грубейшее нарушение международного права и политическое хамство. Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям", - сказал сенатор.
По его словам, такая позиция США "говорит только о том, что реальные решения американцев не очень волнуют, имитация активности".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
4 февраля, 22:41
Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
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Олег МорозовВ миреСовет Федерации РФРоссияСША
Популярные комментарии
Какие проблемы? Зеркальный ответ - и всё в порядке!!! Американцы понимают только позицию силы. А чтобы было понятнее - отозвать действующие визы у десятка американцев соответствующего Воронцову ранга.
19 февраля, 09:49
Пророк Отечества
33201001
Дикари обиделись на то, что их не хотят пускать в США
19 февраля, 09:51
СМСМЕРШ Москва
1400014
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