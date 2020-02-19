В Совфеде невыдачу дипломату визы в США назвали политическим хамством

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вашингтон не заинтересован обсуждать с Москвой тему разоружения, отказ в визе Вашингтон не заинтересован обсуждать с Москвой тему разоружения, отказ в визе США главе делегации РФ - это политическое хамство, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

"Это грубейшее нарушение международного права и политическое хамство. Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям", - сказал сенатор.