Авиарейс из Сеула в Иркутск будет осуществлять корейская авиакомпания

Генеральный консул Республики Корея господин Ким Се Ун прибыл в декабре 2019 года в Иркутск для постоянной работы. Он сменил на этом посту господина Ом Ки-Ёна. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в среду поздравил нового генконсула с началом консульской миссии в регионе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах медицины, экологии и туризма. Отмечалось, что Республика Корея занимает сейчас второе место после Китая по количеству туристов, посещающих Приангарье.
17 декабря 2019, 13:17Хорошие новостиДальний Восток и Чукотку свяжет прямой авиарейс
"Регион рассчитывает на увеличение иностранных гостей уже в этом году, учитывая, что с апреля будет действовать прямой авиарейс Иркутск - Сеул. Осуществлять авиаперевозки будет корейская компания", - говорится в сообщении.
В этом году Российская Федерация и Республика Корея отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Планируется, что на празднование юбилея в июне 2020 года Иркутскую область посетит губернатор провинции Кёнсанбук-до господин Ли Чхоль У. Уже более 20 лет Иркутская область и южнокорейская провинция являются регионами-побратимами.