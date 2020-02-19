Авиарейс из Сеула в Иркутск будет осуществлять корейская авиакомпания

ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Прямой авиарейс из Прямой авиарейс из Сеула Иркутск будет действовать с апреля, перевозчиком выступает южнокорейская авиакомпания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Генеральный консул Республики Корея господин Ким Се Ун прибыл в декабре 2019 года в Иркутск для постоянной работы. Он сменил на этом посту господина Ом Ки-Ёна. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в среду поздравил нового генконсула с началом консульской миссии в регионе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах медицины, экологии и туризма. Отмечалось, что Республика Корея занимает сейчас второе место после Китая по количеству туристов, посещающих Приангарье.

"Регион рассчитывает на увеличение иностранных гостей уже в этом году, учитывая, что с апреля будет действовать прямой авиарейс Иркутск - Сеул. Осуществлять авиаперевозки будет корейская компания", - говорится в сообщении.