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Авиарейс из Сеула в Иркутск будет осуществлять корейская авиакомпания
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РИА Новости

Авиарейс из Сеула в Иркутск будет осуществлять корейская авиакомпания

09:19 19.02.2020
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© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкАэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске
Аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске
© РИА Новости / Николай Рютин
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Аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Прямой авиарейс из Сеула в Иркутск будет действовать с апреля, перевозчиком выступает южнокорейская авиакомпания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Генеральный консул Республики Корея господин Ким Се Ун прибыл в декабре 2019 года в Иркутск для постоянной работы. Он сменил на этом посту господина Ом Ки-Ёна. Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в среду поздравил нового генконсула с началом консульской миссии в регионе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах медицины, экологии и туризма. Отмечалось, что Республика Корея занимает сейчас второе место после Китая по количеству туристов, посещающих Приангарье.
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"Регион рассчитывает на увеличение иностранных гостей уже в этом году, учитывая, что с апреля будет действовать прямой авиарейс Иркутск - Сеул. Осуществлять авиаперевозки будет корейская компания", - говорится в сообщении.
В этом году Российская Федерация и Республика Корея отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Планируется, что на празднование юбилея в июне 2020 года Иркутскую область посетит губернатор провинции Кёнсанбук-до господин Ли Чхоль У. Уже более 20 лет Иркутская область и южнокорейская провинция являются регионами-побратимами.
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Южная КореяСеулИркутская областьИркутскОбщество
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