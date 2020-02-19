Самарские ученые удешевят запуски спутников за счет новой шумозащиты

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева собираются разработать методику расчета защиты космических спутников от шума и вибрации ракеты, чтобы экономить на звукопоглощающем материале, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Представители университета отмечают, что сейчас для защиты полезной нагрузки от звукового давления головные обтекатели ракет-носителей изнутри полностью покрывают звукопоглощающими материалами. Причем во время запуска на орбиту спутники могут испытывать звуковое давление до 160 децибел (у человека такой уровень шума может вызывать шок и травмы).
По словам доцента кафедры автоматических систем энергетических установок университета, кандидата технических наук Артура Сафина, которые приводит пресс-служба, сплошное покрытие противошумным материалом увеличивает общий вес и уменьшает свободное пространство под головным обтекателем ракеты. Для борьбы с этим ученые собираются разработать методику точечной защиты от шума.
"Результатом… станет математическая модель, на основе которой нами будет разработана компьютерная программа — своего рода виртуальный двойник… В программу можно будет закладывать данные того или иного спутника, и она покажет, где именно и в каком объеме нужно расположить звукопоглощающий материал, чтобы оптимально защитить аппаратуру космического аппарата от мощной акустической энергии", — рассказал Сафин.
Отмечается, что сейчас самарские ученые уже проводят эксперименты с пенополиуретаном для измерения коэффициентов звукопоглощения. Работа финансируется за счет средств гранта президента России.
Ранее Сафин занимался снижением шума авиационных двигателей с помощью звукопоглощающих элементов из металлорезины – особого материала, разработанного в Самарском университете.