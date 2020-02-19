Самарские ученые удешевят запуски спутников за счет новой шумозащиты

"Результатом… станет математическая модель, на основе которой нами будет разработана компьютерная программа — своего рода виртуальный двойник… В программу можно будет закладывать данные того или иного спутника, и она покажет, где именно и в каком объеме нужно расположить звукопоглощающий материал, чтобы оптимально защитить аппаратуру космического аппарата от мощной акустической энергии", — рассказал Сафин.