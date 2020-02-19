После беспорядков на юге Казахстана возбуждены около 90 дел

НУР-СУЛТАН, 19 фев - РИА Новости. Порядка 90 дел расследуют правоохранители после беспорядков на юге Казахстана, сообщил в среду заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.
"На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия", - сказал Кожаев журналистам.
Он добавил, что "уголовных дел очень много", их число увеличивается, так как выясняются новые обстоятельства.
"Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам", - добавил Кожаев.
15 февраля, 07:36На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек