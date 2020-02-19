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После беспорядков на юге Казахстана возбуждены около 90 дел
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РИА Новости

После беспорядков на юге Казахстана возбуждены около 90 дел

08:49 19.02.2020
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© AP Photo / Vladimir VoroninСпецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
© AP Photo / Vladimir Voronin
НУР-СУЛТАН, 19 фев - РИА Новости. Порядка 90 дел расследуют правоохранители после беспорядков на юге Казахстана, сообщил в среду заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.
"На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия", - сказал Кожаев журналистам.
Он добавил, что "уголовных дел очень много", их число увеличивается, так как выясняются новые обстоятельства.
"Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам", - добавил Кожаев.
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Массовые беспорядки в КазахстанеКазахстанВ мире
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