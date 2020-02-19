Дошедший до Берлина ветеран встретил лыжников похода Хабаровск-Москва

ХАБАРОВСК, 19 фев - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа, которые в честь юбилея Победы выполняют 100-дневный лыжный переход Хабаровск-Москва, прибыли поселок Бада в Забайкалье, где их встречал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Сажин, дошедший в 1945 году до Берлина, сообщает пресс-служба округа в среду.
"Участников перехода лично встречал самый почетный житель Бадинского поселения – 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, сержант в отставке Василий Гаврилович Сажин. Он пожелал успеха участникам перехода", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, Сажина в 1943 году семнадцатилетним юношей призвали в армию из Забайкалья и распределили в школу снайперов, после окончания которой направили на Ленинградский фронт, где он защищал Кировский танковый завод. В сентябре 1944 года, поступив в расположение 1-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Львова, в декабре 1944 года освобождал Краков и Катовице в Польше, форсировал Одер. Дошёл до Берлина. Трижды был ранен, в последний раз пострадал от взрыва гранаты в Берлине. Победу встретил в воинском эшелоне по пути в госпиталь. В Забайкалье он вернулся с боевыми наградами: "За Победу над Германией" и медалью Жукова.
Отмечается, что в ближайшее время участники перехода Хабаровск-Москва отправятся из поселка Бада по западным районам Забайкальского края и пересекут границу Бурятии.
Ранее сообщалось, что семеро военнослужащих ВВО 28 января отправились в уникальный 100-дневный переход Хабаровск-Москва, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Они должны прийти в Москву накануне Дня Победы. С собой марафонцы несут копию Знамени Победы, которое передадут министру обороны РФ. После этого они примут участие в военном параде на Красной площади.
Отряд передвигается комбинированным способом - на лыжах, снегоходах и пешком. По пути следования участники перехода испытывают в различных погодных условиях новые военные снегоходы "Варяг" и "Беркут 2". На отдельных участках пути марафонцев температура воздуха опускалась ниже 40 градусов мороза. Более 400 километров они преодолели по льду рек из-за малоснежной зимы.