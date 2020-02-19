Дошедший до Берлина ветеран встретил лыжников похода Хабаровск-Москва

Как сообщает пресс-служба, Сажина в 1943 году семнадцатилетним юношей призвали в армию из Забайкалья и распределили в школу снайперов, после окончания которой направили на Ленинградский фронт, где он защищал Кировский танковый завод. В сентябре 1944 года, поступив в расположение 1-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Львова, в декабре 1944 года освобождал Краков и Катовице в Польше, форсировал Одер. Дошёл до Берлина. Трижды был ранен, в последний раз пострадал от взрыва гранаты в Берлине. Победу встретил в воинском эшелоне по пути в госпиталь. В Забайкалье он вернулся с боевыми наградами: "За Победу над Германией" и медалью Жукова.