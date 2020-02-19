Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с Китаем

МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Северо-восточному государственному университету в Магадане придется временно приостановить из-за Северо-восточному государственному университету в Магадане придется временно приостановить из-за коронавируса программу обмена студентами с Китаем , сообщил РИА Новости в среду ректор вуза Роман Корсун.

Россия с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая, следует из решений оперативного штаба по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"У нас сейчас учатся студенты из Китая, которые заехали еще в начале учебного года, их пять человек. На каникулы домой они не выезжали, так что продолжают учиться. Но новый заезд, который планировали в феврале, видимо, отменяется. У нас было распоряжение от Министерства образования отодвинуть его до 2 марта, а теперь, судя по всему, его не будет совсем", - рассказал Корсун.

Он добавил, что в Китай обучаться на языковых курсах также собиралась группа российских студентов из Магадана, но теперь, скорее всего, от этой поездки откажутся.