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Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с Китаем
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РИА Новости

Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с Китаем

07:56 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Северо-восточному государственному университету в Магадане придется временно приостановить из-за коронавируса программу обмена студентами с Китаем, сообщил РИА Новости в среду ректор вуза Роман Корсун.
Россия с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая, следует из решений оперативного штаба по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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"У нас сейчас учатся студенты из Китая, которые заехали еще в начале учебного года, их пять человек. На каникулы домой они не выезжали, так что продолжают учиться. Но новый заезд, который планировали в феврале, видимо, отменяется. У нас было распоряжение от Министерства образования отодвинуть его до 2 марта, а теперь, судя по всему, его не будет совсем", - рассказал Корсун.
Он добавил, что в Китай обучаться на языковых курсах также собиралась группа российских студентов из Магадана, но теперь, скорее всего, от этой поездки откажутся.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайРоссияМагаданОбщество
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