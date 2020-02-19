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Трутнев предложил обязать собственников поднимать затонувшие суда
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РИА Новости

Трутнев предложил обязать собственников поднимать затонувшие суда

06:55 19.02.2020 (обновлено: 07:30 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Подъемом и утилизацией затонувших судов на Дальнем Востоке, в том числе и на Сахалине, обязаны заниматься их собственники, заявил в среду журналистам вице-премьер правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после совещания.
"Я дал поручение в течение месяца министерству природных ресурсов РФ подготовить законопроект, в соответствии с которым, если судно затонуло, то собственник обязан в течение трех месяцев его поднять. Если он не поднял, то он лишается права собственности на это имущество, при этом подъем осуществляется за счет других финансовых механизмов, но ущерб, то есть сколько стоил подъем, будет предъявляться собственнику", - рассказал Трутнев.
По его мнению, отдельно надо подумать над механизмом процесса. Он считает, что вопрос уже давно назрел, но пока почти ничего не делается.
"Там немножечко начал Росатом заниматься этими вопросами, но такой вот государственной политики в этой части не существует, там продолжаются дискуссии на тему, кому принадлежит утонувшее судно, можно ли его трогать и т.д." - поделился Трутнев.
По информации Трутнева, всего на Дальнем Востоке более 500 – 554 затонувших судов, в том числе в акватории Сахалина и Курильских островов их насчитывается 34 единицы.
Вице-премьер правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с 17 по 19 февраля находится с рабочей поездкой на Сахалине. За время визита он провел совещания по стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, по реализации нефтяных проектов на территории региона, по развитию Южно-Сахалинска и по вопросу подъема и утилизации затопленных судов. Кроме этого, Трутнев осмотрел инфраструктуру горнолыжного комплекса "Горный воздух" и провел совещание по вопросам развития одноименной ТОР, а также посетил гимназию № 3, построенную на средства из федерального бюджета в рамках "единой субсидии". В последний день визита вице-премьер вручил в музейно-мемориальном комплексе "Победа" участникам войны юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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СахалинЮрий ТрутневДальневосточный ФОЭкономика
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