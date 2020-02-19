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Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений
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РИА Новости

Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

06:39 19.02.2020
20350
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Многие чиновники на Украине настроены на саботаж выполнения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Он также отметил, что урегулирование ситуации невозможно без учета мнения жителей Донбасса. По его словам, они не приемлют предложенный Киевом вариант о том, что сначала необходимо допустить в регион украинских военных и передать им контроль за границей.
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Подмена соглашений

Небензя также заявил, что Москву тревожат попытки подмены минских соглашений другими форматами.
Дипломат напомнил, что украинские военные постоянно пытаются занять позиции ополченцев в так называемых серых зонах. Он отметил, что в серых зонах вообще не должно быть военных — ни с одной, ни с другой стороны. "Не стоит пытаться подменить минские договоренности "другими форматами, например, "нормандским", который создавался как раз для реализации минских соглашений", - добавил Небензя.
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Выборы в Донбассе

Выборы на неподконтрольных Киеву территориях в ДНР и ЛНР могут состояться только при условии доверия их населения к электоральному процессу, заявил также Небензя.
"Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу", - сказал он.

"Нормандская четверка"

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1313903033
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"Василий НебензяРоссияУкраинаВ мире
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