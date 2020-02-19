Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пользователей Сети удивил внешний вид американской певицы Бритни Спирс, которая попала в объективы фотокамер на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой.
Певица появилась на публике в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Многие интернет-пользователи заметили, что Спирс располнела. Некоторые предположили, что причиной стал прием лекарственных препаратов.
"Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств", – написала в Twitter пользователь под ником Lola.
New Britney candids!! pic.twitter.com/fEFfEYcySF— 🪐 (@Zippyzip16) February 14, 2020
В апреле прошлого года стало известно, что певица обратилась за помощью в психиатрическую клинику. По данным издания TMZ, госпитализация Спирс была связана с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.
Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.