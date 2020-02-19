Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.

"Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы – огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз) - отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности... Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно", - заявил Прозоров РИА Новости.

Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, "на которой могла быть расположена аналогичная "библиотека" (тайная тюрьма на сленге, - ред.)".

"Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны", - отметил Прозоров.

Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 году совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.

Ранее РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.