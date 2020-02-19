Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.
"Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы – огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз) - отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности... Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно", - заявил Прозоров РИА Новости.
Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, "на которой могла быть расположена аналогичная "библиотека" (тайная тюрьма на сленге, - ред.)".
25 октября 2019, 12:55"Азов" причастен к сотням военных преступлений в Донбассе, заявили в ДНР
"Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны", - отметил Прозоров.
Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 году совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.
Ранее РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению бодро рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания . Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
16 августа 2019, 16:29В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе