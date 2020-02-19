Люди зря считали, что Собчак недорабатывает, считает Кудрин

"Он вполне рационально руководил городом, он очень часто выступал и очень ярко, поэтому не все видели экономическую, хозяйственную часть его работы. Поскольку у нас предприятия военные были, а оборонный заказ был сокращен на федеральном уровне, то те последствия, которые были связаны с тем, что стало больше безработных, стала ниже зарплата, на заводах были задержки зарплаты – но за них отвечали федеральные власти, - это сказалось на том, что многие считали, что Аналогий Александрович недорабатывает. Хотя это была не его ответственность", - рассказал Кудрин.