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Люди зря считали, что Собчак недорабатывает, считает Кудрин
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РИА Новости

Люди зря считали, что Собчак недорабатывает, считает Кудрин

02:00 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Люди зря считали, что Анатолий Собчак недорабатывает, он был рациональным руководителем, при нем Петербург перешел от социализма к рынку, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Нынешний президент России Владимир Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.
"Он вполне рационально руководил городом, он очень часто выступал и очень ярко, поэтому не все видели экономическую, хозяйственную часть его работы. Поскольку у нас предприятия военные были, а оборонный заказ был сокращен на федеральном уровне, то те последствия, которые были связаны с тем, что стало больше безработных, стала ниже зарплата, на заводах были задержки зарплаты – но за них отвечали федеральные власти, - это сказалось на том, что многие считали, что Аналогий Александрович недорабатывает. Хотя это была не его ответственность", - рассказал Кудрин.
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"Горячее было время, но с основными проблемами мы справлялись", - добавил глава СП.
По его мнению, главной заслугой Собчака стало то, что "город перешел от государственного социализма к рынку".
"Перешел, даже несмотря на трудности горожан: потерю работы, потерю государственного заказа. Одна из причин была связана с тем, что Санкт-Петербург обеспечивался плановыми поставками из разных соседних регионов, включая Прибалтику, соседние республики. И в момент распада СССР, конечно, эти связи порвались. И Петербург не имел таких преимуществ по сравнению со многими другими регионами, хотя к нему тоже относились внимательно", - уточнил Кудрин.
"Я помню, как, работая в мэрии Санкт-Петербурга, мы составляли списки продукции петербургских предприятий, чтобы их обменять по бартеру на продовольствие по всей стране. Я помню этот сложный период. До того, как цены по-настоящему стали рыночными и заработала по сути денежная система, нам оставался только бартер", - заключил глава Счетной палаты, отвечавший в 90-е годы в правительстве Петербурга за финансовый блок.
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Алексей КудринАнатолий СобчакСанкт-ПетербургПолитика
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