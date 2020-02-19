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Кудрин рассказал, как Собчак справлялся с должностью мэра Петербурга
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РИА Новости

Кудрин рассказал, как Собчак справлялся с должностью мэра Петербурга

01:33 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкАнатолий Собчак
Анатолий Собчак
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Анатолий Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургу удалось пройти 90-е годы прошлого века лучше, чем многим другим городам России благодаря в том числе и тому, что в команде мэра Анатолия Собчака были такие люди, как Владимир Путин и Дмитрий Козак, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
"Город перешел самый трудный период, может быть, за последние полвека или даже больше - за послевоенный период. Анатолию Александровичу Собчаку со своей командой удалось справиться с этим сложнейшим переходом: Санкт-Петербург был, может быть, в лучшем положении, чем многие другие за те годы. Благодаря здравой политике, достаточно сильной команде, в которую, как вы знаете, входили и Владимир Путин, и Дмитрий Козак, и другие", - сказал Кудрин.
Он уточнил, что "время было горячее: начало 90-х - это самое трудное время, особенно 1992-1993 годы".
"Я хочу напомнить, что инфляция в 1992 году была 1400%, а в 1993 году – примерно 800%. Я в это время отвечал за финансы города и нужно было сбалансировать доходы и расходы, было много сложных ситуаций, не хватало ресурсов, надо было все индексировать", - рассказал Кудрин.
"Тем не менее, у нас в Санкт-Петербурге с 1993 года не было невыплаченных зарплат, ни каких-то забастовок. Было очень горячее время, но мы справлялись", - резюмировал он.
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