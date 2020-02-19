Кудрин рассказал, как Собчак справлялся с должностью мэра Петербурга

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Город перешел самый трудный период, может быть, за последние полвека или даже больше - за послевоенный период. Анатолию Александровичу Собчаку со своей командой удалось справиться с этим сложнейшим переходом: Санкт-Петербург был, может быть, в лучшем положении, чем многие другие за те годы. Благодаря здравой политике, достаточно сильной команде, в которую, как вы знаете, входили и Владимир Путин, и Дмитрий Козак, и другие", - сказал Кудрин.

Он уточнил, что "время было горячее: начало 90-х - это самое трудное время, особенно 1992-1993 годы".

"Я хочу напомнить, что инфляция в 1992 году была 1400%, а в 1993 году – примерно 800%. Я в это время отвечал за финансы города и нужно было сбалансировать доходы и расходы, было много сложных ситуаций, не хватало ресурсов, надо было все индексировать", - рассказал Кудрин.