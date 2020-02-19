Собчак был очень самонадеянным, считает Кудрин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга , считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин , который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.

"Он был очень самонадеянным. Он считал, что может без подготовки к каким-то мероприятиям предвыборной кампании отнестись и легко переиграть своего соперника. А его соперник готовился более тщательно, понимал свои недостатки и серьёзно над ними работал. Собчак, может быть, не понимал своих до конца недостатков и недостаточно над ними работал", - сказал Кудрин.

Говоря о тех выборах, он заявил, что это была настоящая конкурентная среда, однако она не во всем велась честно. "Как известно, против Собчака были попытки возбудить отдельные уголовные дела, это было искусственно сделано, он был оправдан. Но в период выборов, я думаю, это сыграло свою роль", – сказал Кудрин.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Он собрал уникальную команду управленцев, многие их которых и сейчас занимают высшие посты в государстве и управляют госкомпаниями. Нынешний президент России Владимир Путин работал в команде Собчака вместе с Кудриным.

Собчак был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. При Собчаке городу Ленинграду было возвращено историческое название Санкт-Петербург.