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Кудрин напомнил о роли Собчака в переименовании Ленинграда в Петербург
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РИА Новости

Кудрин напомнил о роли Собчака в переименовании Ленинграда в Петербург

01:15 19.02.2020
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© РИА Новости / Борис БабановАнатолий Собчак
Анатолий Собчак
© РИА Новости / Борис Бабанов
Анатолий Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Анатолий Собчак на посту первого мэра Санкт-Петербурга много сделал для развития города, в том числе способствовал возвращению городу его исторического названия, напомнил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, который в 1990-е годы входил в команду Собчака и занимал пост первого вице-мэра.
"Я хочу напомнить, он способствовал переименованию города Ленинград в Санкт-Петербург. Я полностью это приветствую", – сказал Кудрин. "Как известно, он много другого сделал для развития Санкт-Петербурга, создания университета, сохранения рабочих мест для профессоров, чтобы город пережил этот период", – добавил он.
Санкт-Петербург был назван в честь Святого Петра - небесного покровителя царя-основателя Петра I. В 1914 году на волне антигерманских настроений в ходе Первой мировой войны император Николай II переименовал город в Петроград - то есть, он стал называться не в честь святого, а в честь своего основателя.
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После смерти Владимира Ленина в 1924 году в память о нем город был переименован в Ленинград. Историческое название Санкт-Петербург вернулось к городу только в 1991 году.
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Он собрал уникальную команду управленцев, многие их которых и сейчас занимают высшие посты в государстве и управляют госкомпаниями. Нынешний президент России Владимир Путин работал в команде Собчака вместе с Кудриным.
Собчак был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности. Президент РФ в среду примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака.
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