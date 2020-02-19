Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T00:37+0300
https://ria.ru/20200219/1564946743.html
Путин привлек многих передовых специалистов во власть, заявил Кудрин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/64/1562846495_0:42:2389:1386_1036x0_80_0_0_bcbb698ebb62a6e4adb776b3c06b8f99.jpg
РИА Новости

Путин привлек многих передовых специалистов во власть, заявил Кудрин

00:37 19.02.2020
1628
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел во власть свою команду питерцев, которые доказали, что являются сильными передовыми специалистами в своих сферах, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам является ярким представителем этой команды.
"Приход Путина сам по себе уже свидетельствует о конкурентоспособности этой команды", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах успеха команды первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в российской политике.
"Конечно, я признаю, что сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть. Но многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми", - продолжил Кудрин.
Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда, в том же году городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. За пять лет работы на этом посту он сформировал команду управленцев, многие из которых до сих пор занимают высшие посты в государстве и возглавляют госкомпании. Среди наиболее известных - Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Дмитрий Козак, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Сергей Нарышкин.
Говоря о своей роли в команде, которая пришла к власти в России вместе с Путиным, Кудрин отметил, что считает главным достижением повышение уровня жизни людей. "Я думаю, что моя роль внутри команды Путина в том, что, когда я был министром и вице-премьером, мы, скорее, усиливали нашу экономику и существенно повысили уровень жизни. Поэтому вряд ли можно сказать, что мы были несильными", - заявил он. Кудрин возглавлял Минфин с 2000 года в течение 11 лет, а в 2000-2004 и в 2007-2011 годах занимал и пост вице-премьера.
Путин 19 февраля примет участие в памятных мероприятиях в Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака.
Путин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:17
Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака
16711130
Обсудить 4
Алексей КудринАнатолий СобчакВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Теплая погода в Москве
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Путин на могиле Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге
Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Певица Бритни Спирс
Пользователей Сети удивил внешний вид Бритни Спирс
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
Лента новостейМолния