Путин привлек многих передовых специалистов во власть, заявил Кудрин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин привел во власть свою команду питерцев, которые доказали, что являются сильными передовыми специалистами в своих сферах, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин , который сам является ярким представителем этой команды.

"Приход Путина сам по себе уже свидетельствует о конкурентоспособности этой команды", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах успеха команды первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в российской политике.

"Конечно, я признаю, что сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть. Но многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми", - продолжил Кудрин.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда, в том же году городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. За пять лет работы на этом посту он сформировал команду управленцев, многие из которых до сих пор занимают высшие посты в государстве и возглавляют госкомпании. Среди наиболее известных - Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Дмитрий Козак, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Сергей Нарышкин.

Говоря о своей роли в команде, которая пришла к власти в России вместе с Путиным, Кудрин отметил, что считает главным достижением повышение уровня жизни людей. "Я думаю, что моя роль внутри команды Путина в том, что, когда я был министром и вице-премьером, мы, скорее, усиливали нашу экономику и существенно повысили уровень жизни. Поэтому вряд ли можно сказать, что мы были несильными", - заявил он. Кудрин возглавлял Минфин с 2000 года в течение 11 лет, а в 2000-2004 и в 2007-2011 годах занимал и пост вице-премьера.