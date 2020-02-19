Харрисон Форд рассказал, что думает о своем камео в "Звездных воинах"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Харрисон Форд рассказал, что удивился так же, как и все, когда узнал, что его персонаж появится в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход", . Харрисон Форд рассказал, что удивился так же, как и все, когда узнал, что его персонаж появится в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход", сообщает USA Today.

Когда Джей Джей Абрамс спросил меня об этом, я сказал: "Ты шутишь? Я же мертв". (Персонаж Форда умирает в конце фильма "Пробуждение силы") И тогда он ответил: "Ты как бы мертв. Ты можешь это сделать". Он тогда еще ничего не написал, но сказал: "Это будет просто гениально". И я согласился. Когда Джей Джей Абрамс о чем-то просит, я чаще соглашаюсь. Он обычно очень убедителен".

В девятом эпизоде знаменитой франшизы показан разговор персонажа Форда — Хана Соло — с его сыном Кайло Реном, которого вновь сыграл Адам Драйвер.

Поклонники немедленно начали дискутировать о том, происходила ли эта сцена в воображении Кайло или создатели намекали на то, что Хан вернулся в виде "призрака силы".

Форд утверждает, что его возвращение в роли Соло была крайне важно для дальнейшего роста Кайло Рена.

"Это была существенная добавка ко всей этой истории, а для меня – шанс сняться в еще одной сцене с Адамом Драйвером", — уточнил Форд.