Многие чиновники в Киеве настроены на саботаж "Минска", заявил Небензя

"На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.