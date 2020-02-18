Многие чиновники в Киеве настроены на саботаж "Минска", заявил Небензя

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Многие чиновники на Украине настроены на саботаж выполнения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром) Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения