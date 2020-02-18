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Трамп признал, что его твиты осложняют работу генпрокурора США
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РИА Новости

Трамп признал, что его твиты осложняют работу генпрокурора США

23:14 18.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его публикации в Twitter и правда могут осложнять работу генпрокурора США Уильяма Барра.
Ранее Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что президент своими твитами о минюсте мешает ему работать.
"Я действительно затрудняю его работу, я согласен с этим", - сказал Трамп журналистам. Он отметил, что полностью доверяет Барру, но продолжил продвигать свою позицию, что президент имеет полное право вмешиваться в рассматриваемые уголовные дела.
Комментарии генпрокурора последовали после ряда заявлений Трампа по поводу дела его бывшего приятеля Роджера Стоуна. Прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку от 7 до 9 лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как Трамп в Twitter назвал их несправедливыми.
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После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора объявили самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.
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Уильям БаррДональд ТрампСШАTwitterВ мире
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