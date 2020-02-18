Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Антироссийские Антироссийские санкции наносят вред американским предприятиям и могут пошатнуть финансовую систему Вашингтона. Такое мнение на страницах The Hill высказал вице-президент Национального совета Соединенных Штатов по внешней торговле и глава трейдинговой компании USA Engage Ричард Савая.

По его словам, экономические ограничения, которые США неоднократно вводили с 2014 года, не только не оказали "желаемого" влияния на российскую политику и экономику, но и обернулись против Вашингтона.

Из-за ограничительных мер компании США были вынуждены покинуть многочисленные проекты, которые реализуются в России . Вместо этого их место заняли отечественные и китайские стартапы, пишет The Hill.

"Санкции как тактика принуждения не смогли заставить Москву изменить свою внешнюю политику. Но они создали условия для беспрецедентного сотрудничества между Россией и Китаем", — констатирует автор статьи.

Новый американский законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который называют "санкциями из ада", "подняли непреднамеренный ущерб на новые высоты", утверждает Савая.

"Согласно этому закону, американские компании должны выйти из всех энергетических проектов, в которых российским юридическим лицам принадлежит хотя бы миноритарный пакет акций. По имеющимся оценкам, пострадают почти 150 энергетических проектов, осуществляемых в 50 с лишним странах", — указал он.

Российские компании могут купить небольшие доли в новых энергетических проектах и таким образом вытеснить с рынка американские фирмы, пояснил вице-президент Нацсовета.

Савая отметил, что в сфере энергетики заняты тысячи людей по всему миру и перебои в их работе создадут цепную реакцию, которая в итоге приведет к плачевным последствиям в Соединенных Штатах.

Более того, DASKA нацелен на прекращение любых операций американских компаний в России, что станет для них "наказанием", считает эксперт.

"В целом же в условиях глобальной экономики с ее сложной сетью транснациональных цепочек поставок постоянное ужесточение американских санкций ведет к тому, что компании из США теперь считаются ненадежными партнерами", — сетует он.

Как подчеркнул Савая, злоупотребление санкциями усложняет деловую среду и делает ее непредсказуемой, а также мешает потокам денежных средств. В таких условиях "международные финансовые операции могут полностью уйти из США".

"А это создаст угрозу той центральной роли, которую американская финансовая система играет в мире", — пишет издание.

В 2014 году Вашингтон ввел санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Впоследствии Соединенные Штаты неоднократно продлевали и вводили новые экономические ограничения. Американская сторона увязывает санкционные меры с ситуацией на Украине и в Сирии, "кибератаками" и "попытками подорвать западную демократию".

В Москве политику экономических ограничений называют проявлением бессилия. По словам президента Владимира Путина, введение санкций контрпродуктивно и бессмысленно. Глава государства выразил надежду, что США осознают провальность такой политики и страны перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.