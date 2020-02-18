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Завод Hyundai в Петербурге выпустил двухмиллионный автомобиль
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РИА Новости

Завод Hyundai в Петербурге выпустил двухмиллионный автомобиль

21:22 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочий в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") выпустил 2-миллионный автомобиль с момента начала работы предприятия, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".
"Сегодня на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" состоялась церемония выпуска 2-миллионного автомобиля", - говорится в сообщении.
Двухмиллионным автомобилем стал обновленный Hyundai Solaris синего цвета.
На выпуск 2 миллионов автомобилей у российского завода Hyundai Motor ушло 9 лет: массовое производство было начато на предприятии в январе 2011 года. Из 2 миллионов выпущенных автомобилей 930 тысяч пришлось на Hyundai Solaris, 245 тысяч — на Hyundai Creta.
Обновленный Hyundai Solaris
11 февраля, 03:19
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
В рамках церемонии генеральный директор завода Сон Кёнгсу подарил 2-миллионный автомобиль Санкт-Петербургскому детскому хоспису.
В 2020 году "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует выпустить не менее 230 тысяч автомобилей, продолжая работать в три смены пять дней в неделю.
Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.
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Хендэ Мотор Мануфактуринг РусАвтоHyundai SolarisРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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