Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии

Силуанов привел оценки, что из 18 миллионов человек, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, обращаются за пособием всего около 5 миллионов человек. "Сейчас поставлена задача - сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым", - отметил министр. Для этого можно будет прийти "по старинке" в орган социальной защиты и пройти весь круг сбора справок и соответствующих материалов. Второй вариант - оформить документы через МФЦ.