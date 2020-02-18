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Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
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РИА Новости

Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии

21:42 18.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с середины 2020 года заработает система расчета социальных выплат, которая позволит людям получать их быстро и без бюрократических проволочек.
"Сегодня все решения, которые озвучены президентом, подкреплены ресурсами. Деньги в бюджете есть. Самое главное, чтобы эти инициативы не утонули в бюрократических разных наших проволочках. Чтобы сегодня получить пособие, нужно пройти большой круг бюрократических процедур", - сказал он в эфире Первого канала в программе "Право на справедливость" , комментируя организацию социальных выплат, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральном собранию.
Силуанов привел оценки, что из 18 миллионов человек, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, обращаются за пособием всего около 5 миллионов человек. "Сейчас поставлена задача - сделать так, чтобы получение социальных выплат было простым, доступным и быстрым", - отметил министр. Для этого можно будет прийти "по старинке" в орган социальной защиты и пройти весь круг сбора справок и соответствующих материалов. Второй вариант - оформить документы через МФЦ.
"Но самое простое заключается в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление. И органы, которые формируют соответствующую информацию - налоговая служба, Пенсионный фонд - самостоятельно все это сделали. И граждане не ходили бы по бюрократическим инстанциям и собирали эти справки. Эта мера должна заработать со второго полугодия текущего года. Конечно, заработает", - сообщил Силуанов.
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