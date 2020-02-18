В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, является дискриминацией и нарушением прав человека, говорится в Отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, является дискриминацией и нарушением прав человека, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно дискриминационных действий Киева в отношении жителей Донбасса

В ведомстве напомнили, что на днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с "принудительной" выдачей жителям Донбасса паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики. "Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них", - считают в МИД РФ.

"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", - заявили в МИД РФ. Там напомнили, что право на свободный выбор гражданства гарантировано Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года и другими международными документами.

В ведомстве указали на наличие аналогичной практики в целом ряде стран Европы – Польше, Венгрии, Румынии, что "не вызывает в ЕС отторжения". "Налицо типичные проявления двойных стандартов, когда в угоду сиюминутным политическим интересам в жертву приносятся демократические ценности равноправия и недискриминации, ущемляются интересы и права граждан", - подчеркнули в МИД РФ.

"Киев успешно учится этому у своих европейских покровителей: сначала подписывает Минские договоренности, гарантирующие отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус, амнистию, снятие блокады, языковое самоопределение, а затем саботирует их выполнение", - говорится в сообщении.