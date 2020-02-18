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В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
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РИА Новости

В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса

21:04 18.02.2020 (обновлено: 21:40 18.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, является дискриминацией и нарушением прав человека, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно дискриминационных действий Киева в отношении жителей Донбасса.
В ведомстве напомнили, что на днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с "принудительной" выдачей жителям Донбасса паспортов самопровозглашенной Луганской народной республики. "Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них", - считают в МИД РФ.
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"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", - заявили в МИД РФ. Там напомнили, что право на свободный выбор гражданства гарантировано Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года и другими международными документами.
В ведомстве указали на наличие аналогичной практики в целом ряде стран Европы – Польше, Венгрии, Румынии, что "не вызывает в ЕС отторжения". "Налицо типичные проявления двойных стандартов, когда в угоду сиюминутным политическим интересам в жертву приносятся демократические ценности равноправия и недискриминации, ущемляются интересы и права граждан", - подчеркнули в МИД РФ.
"Киев успешно учится этому у своих европейских покровителей: сначала подписывает Минские договоренности, гарантирующие отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус, амнистию, снятие блокады, языковое самоопределение, а затем саботирует их выполнение", - говорится в сообщении.
"Призываем украинские власти и их западных кураторов отказаться от этой практики и в полном объеме соблюдать свои обязательства в области защиты прав человека", - заключили в МИД РФ.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 17:54
В МИД ДНР оценили инициативы Киева о патрулировании в Донбассе
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уточняйте. Где не признают? В каких странах? И так же не признавать и их паспорта)
18 февраля, 21:12
Руслан Якубик
14831008
О том, что МИД возмущен по этому поводу, нам и без заявления со Смоленской известно. Нас же интересует, что делается для признания российских паспортов у жителей Донбасса за пределами России?
18 февраля, 21:17
vv.p.neznamov
11230008
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