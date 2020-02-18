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Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
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РИА Новости

Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери

20:50 18.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Следователи в Ленинградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в истязании своей 14-летней дочери, сообщает региональный СК.
В СК пояснили, что дело об истязании несовершеннолетнего было возбуждено по информации СМИ. Следователи выяснили, что 14-летняя девочка проживает с родителями во Всеволожском районе Ленобласти. При этом отец в течение продолжительного времени избивал ребенка. Также мужчина периодически выпивал, а из-за плохих условий проживания девочка неоднократно убегала из дома.
"Сегодня 50-летний отец девочки задержан. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Девочка сейчас находится в медицинском учреждении, рассказали в СК.
Также в правоохранительных органах истребованы все материалы по ранее зарегистрированным сообщениям, связанным с ненадлежащим исполнением родителями девочки обязанностей по ее воспитанию.
Кроме этого в СУСК добавили, что будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:34
СК проверит данные СМИ о девочке, которую в Москве избивал отец
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
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