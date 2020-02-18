Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Следователи в Следователи в Ленинградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в истязании своей 14-летней дочери, сообщает региональный СК.

В СК пояснили, что дело об истязании несовершеннолетнего было возбуждено по информации СМИ. Следователи выяснили, что 14-летняя девочка проживает с родителями во Всеволожском районе Ленобласти. При этом отец в течение продолжительного времени избивал ребенка. Также мужчина периодически выпивал, а из-за плохих условий проживания девочка неоднократно убегала из дома.

"Сегодня 50-летний отец девочки задержан. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Девочка сейчас находится в медицинском учреждении, рассказали в СК.

Также в правоохранительных органах истребованы все материалы по ранее зарегистрированным сообщениям, связанным с ненадлежащим исполнением родителями девочки обязанностей по ее воспитанию.