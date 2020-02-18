Россия может обжаловать санкции по Rosneft Trading, заявили в Совфеде

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия может в рамках Россия может в рамках ВТО обжаловать незаконные санкции США против Rosneft Trading, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников

США вводят санкции против Rosneft Trading и председателя ее совета директоров, члена правления "Роснефти" Дидье Касимиро за торговлю с Венесуэлой, сообщили в американском минфине.

"Россия может обжаловать в рамках ВТО санкции против Rosneft Trading как незаконные, противоречащие международному праву", - сказал политик.

Он также отметил, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на европейских партнёров, что является "проявлением недобросовестной конкуренции".