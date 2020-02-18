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Россия может обжаловать санкции по Rosneft Trading, заявили в Совфеде
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РИА Новости

Россия может обжаловать санкции по Rosneft Trading, заявили в Совфеде

19:56 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия может в рамках ВТО обжаловать незаконные санкции США против Rosneft Trading, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
США вводят санкции против Rosneft Trading и председателя ее совета директоров, члена правления "Роснефти" Дидье Касимиро за торговлю с Венесуэлой, сообщили в американском минфине.
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"Россия может обжаловать в рамках ВТО санкции против Rosneft Trading как незаконные, противоречащие международному праву", - сказал политик.
Он также отметил, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на европейских партнёров, что является "проявлением недобросовестной конкуренции".
Сенатор подчеркнул, что любые односторонние санкции нелегитимны. "Нужно на международном уровне поднимать тему недопустимости односторонних санкций, обращаться к международному сообществу", - сказал Калашников.
Табличка на здании компании Роснефть
18:46
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
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РоснефтьСовет Федерации РФСергей КалашниковВенесуэлаСШАЭкономика
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