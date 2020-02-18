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В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading

19:50 18.02.2020 (обновлено: 19:52 18.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкции США, введённые в отношении Rosneft Trading, являются примером абсолютно недобросовестной конкуренции в стремлении навязать всему миру свои собственные энергоносители, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это попытка абсолютно недобросовестной конкуренции, попытка навязать любой ценой миру американские энергоносители, чтобы покупали их", - сказал Джабаров.
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В перспективе, отметил сенатор, выходом из подобной ситуации может стать постепенный отказ участников мирового рынка энергоносителей от расчётов в долларах.
"И это касается и других отраслей. Нам необходимо добиваться диверсификацией своих валютных платежей, чтобы расчёты в долларах были минимальными", - заявил он.
По словам Джабарова, такая тенденция по уходу от доллара в международных расчётах уже набирает силу.
Он подчеркнул, что санкции США грубо нарушают все нормы международного права.
"Эта практика США вводить санкции по любому поводу, арестовывать граждан любой страны в любой стране мира - все это абсолютно противоречит международному праву", - сказал он.
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