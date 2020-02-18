Минтруд пока не готовит законопроект о выходном дне 31 декабря

Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект ЛДПР о переносе выходного дня на 31 декабря, однако во фракции заявили, что намерены продолжить консультации с кабинетом министров.

"Мы в данный момент пока никакую разработку нового законопроекта не проводим", - сказал Котяков, отвечая на вопрос о том, будет ли Минтруд готовить свой законопроект.