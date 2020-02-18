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Минтруд пока не готовит законопроект о выходном дне 31 декабря
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РИА Новости

Минтруд пока не готовит законопроект о выходном дне 31 декабря

19:42 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание министерства труда и социальной защиты РФ
Здание министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Здание министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минтруд в данный момент не разрабатывает законопроект о выходном 31 декабря, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.
Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект ЛДПР о переносе выходного дня на 31 декабря, однако во фракции заявили, что намерены продолжить консультации с кабинетом министров.
"Мы в данный момент пока никакую разработку нового законопроекта не проводим", - сказал Котяков, отвечая на вопрос о том, будет ли Минтруд готовить свой законопроект.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
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