В Грозном пройдет фестиваль черемши с участием кота-гурмана

ГРОЗНЫЙ, 18 фев – РИА Новости. Власти Чечни пригласили для участия в фестивале черемши кота-гурмана, видео с которым набирает популярность в соцсетях, сообщили РИА Новости в министерстве туризма республики.

В соцсетях получил широкую популярность ролик, на котором кот с аппетитом ест черемшу из рук хозяйки, а она на чеченском языке ласково спрашивает питомца, хочет ли он еще.

Министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев обратился к пользователям Instagram c просьбой помочь в поисках животного, которого организаторы планировали пригласить на фестиваль в качестве почетного гостя.

"Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в поиске кота-черемшееда. Благодаря вам мы его нашли", — написал Байтазиев на своей странице в соцсети во вторник.

В министерстве пояснили, что кот проживает в городе Гудермесе, его хозяйке отправили приглашение для участия питомца в республиканском гастрономическом фестивале 29 февраля.