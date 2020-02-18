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Туризм
2020-02-18T20:25+0300
https://ria.ru/20200218/1564939737.html
В Грозном пройдет фестиваль черемши с участием кота-гурмана
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РИА Новости

В Грозном пройдет фестиваль черемши с участием кота-гурмана

20:25 18.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 18 фев – РИА Новости. Власти Чечни пригласили для участия в фестивале черемши кота-гурмана, видео с которым набирает популярность в соцсетях, сообщили РИА Новости в министерстве туризма республики.
В соцсетях получил широкую популярность ролик, на котором кот с аппетитом ест черемшу из рук хозяйки, а она на чеченском языке ласково спрашивает питомца, хочет ли он еще.
Министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев обратился к пользователям Instagram c просьбой помочь в поисках животного, которого организаторы планировали пригласить на фестиваль в качестве почетного гостя.
"Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в поиске кота-черемшееда. Благодаря вам мы его нашли", — написал Байтазиев на своей странице в соцсети во вторник.
В министерстве пояснили, что кот проживает в городе Гудермесе, его хозяйке отправили приглашение для участия питомца в республиканском гастрономическом фестивале 29 февраля.
Черемшу собирают поздней зимой из-под снега. Блюда из этого растения очень популярны в Чечне.
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