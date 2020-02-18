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Пекинский международный автосалон перенесли из-за коронавируса
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РИА Новости

Пекинский международный автосалон перенесли из-за коронавируса

16:54 18.02.2020 (обновлено: 18:58 18.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
© REUTERS / CNS Photo
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекинский международный автосалон Auto China будет перенесен из-за эпидемии коронавируса, следует из опубликованного объявления оргкомитета.
"Для проведения эффективной работы по профилактике эпидемии, обеспечения здоровья и безопасности жизни посетителей, запланированный на 21-30 апреля 2020 года 16-й Пекинский международный автосалон (Auto China) будет перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте автосалона.
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Пекинский международный автосалон проходит раз в два года в Пекине и входит в тройку крупнейших автосалонов мира.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗПекинКитайУханьВ мире
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