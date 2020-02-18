Пекинский международный автосалон перенесли из-за коронавируса

"Для проведения эффективной работы по профилактике эпидемии, обеспечения здоровья и безопасности жизни посетителей, запланированный на 21-30 апреля 2020 года 16-й Пекинский международный автосалон (Auto China) будет перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте автосалона.