Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T18:34+0300
https://ria.ru/20200218/1564938308.html
Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564936596_0:5:1921:1085_1036x0_80_0_0_411f458d25683f8a8fc02f1c8d34bcd1.jpg
РИА Новости

Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках

18:34 18.02.2020
38261
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержанные за подготовку теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и Керченском морском колледже, сообщила журналистам министр образования республики Крым Валентина Лаврик.
"Мы выезжаем туда (в Керчь) с комплексной проверкой и обязательно выясним всю ситуацию", - сказала Лаврик.
Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".
"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик. Она отметила, что сейчас важно не нарушить работу образовательных учреждений.
ФСБ России сообщила во вторник, что во вторник в Крыму была пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, что силовики задержали их исполнителей - жителей города Керчи 2004 и 2003 годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные устройства.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
17:41
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019-2020 годах
11037114931
Обсудить 45
КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, это гении химических олимпиад? Или просто ФСБ из мухи слона раздуло?
18 февраля, 19:22
Cергей Иванов
20400149
Надо проследить, на какой стороне фронта воевали их предки. И не сыпали ли песок в буксы в 30-е годы?
18 февраля, 18:40
vvab6
51600010
Рекомендуем
Работница школьной столовой
ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019-2020 годах
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Табличка на здании компании Роснефть
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Константинов прокомментировал задержание готовивших теракты подростков
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Телеведущий Дмитрий Дибров во время записи телепрограммы Временно доступен
Обследование выявило, что у Диброва случился микроинсульт
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Работа за компьютером
Врач назвал две самые вредные повседневные привычки
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Граница России и Украины
В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42Силуанов пообещал организацию соцвыплат без бюрократии
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
Лента новостейМолния