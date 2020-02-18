Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках

"Мы выезжаем туда (в Керчь) с комплексной проверкой и обязательно выясним всю ситуацию", - сказала Лаврик.
Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".
"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик. Она отметила, что сейчас важно не нарушить работу образовательных учреждений.
ФСБ России сообщила во вторник, что во вторник в Крыму была пресечена подготовка двух терактов в образовательных учреждениях. Отмечается, что силовики задержали их исполнителей - жителей города Керчи 2004 и 2003 годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные устройства.