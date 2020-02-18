Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках

Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержанные за подготовку теракта в Задержанные за подготовку теракта в Керчи подростки учились в школе №15 и Керченском морском колледже, сообщила журналистам министр образования республики Крым Валентина Лаврик.

"Мы выезжаем туда (в Керчь) с комплексной проверкой и обязательно выясним всю ситуацию", - сказала Лаврик.

Она уточнила, что один задержанный – "учащийся 9 класса школы №15".

"Второй ученик – студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику", - сказала Лаврик. Она отметила, что сейчас важно не нарушить работу образовательных учреждений.