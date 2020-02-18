В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правозащитница Правозащитница Елизавета Глинка своей деятельностью показала обществу и миру пример милосердия и добра, поэтому важно сделать все, чтобы память о ней жила, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвящённой памяти доктора Лизы.

Во вторник, 18 февраля, накануне дня рождения Елизаветы Глинки в Госдуме прошли мероприятия, посвященные ее памяти. Депутаты ознакомились с фотовыставкой "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого", организованной фондом "Доктор Лиза", которая посвящена ее работе.

В мероприятии приняли участие глава фонда благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова, а также супруг правозащитницы Глеб Глинка. Они рассказали всем присутствующим о том, как Елизавета Глинка отдавала всю себя своей работе, часто ставя в ущерб собственные интересы. Авилова поделилась историей, что Глинка по средам ездила на Павелецкий вокзал Москвы кормить бездомных, но в последние месяцы своей жизни делала это редко из-за частых командировок.

"Она своим примером многое сделала для того, чтобы мир менялся, она учила нас милосердию, добру, и поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку … мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, для общества, для нашей страны", - сказал Володин на открытии выставки.

Также спикер отметил, что многие депутаты подключились и "подставили своё плечо", поддерживая ту деятельность, которой она посвятила всю свою жизнь.

"Она погибла очень рано, ушла из жизни трагически, поэтому нам важно сделать все, чтобы память о ней жила", - добавил он, выразив надежду, что в будущем число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться.

Присутствовавшая на выставке глава фонда Авилова поблагодарила спикера палаты и депутатов за содействие в организации памятного музея Елизаветы Глинки. Она напомнила, что его открытие состоится в день рождения доктора Лизы - 20 февраля.

"Я думаю, что здесь правильно будет сказать спасибо всем тем, кто помнит Елизавету Петровну, и всем, кто сегодня пришёл сюда, в Государственную думу, для того, чтобы в преддверии дня рождения ещё раз вспомнить о ней, поговорить, а это значит, она среди нас", - добавил Володин.

"Лучшая память - это добрые дела", - ответила Авилова. Володин с ней согласился.

После выставки в Госдуме состоялся закрытый показ фильма "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ".

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций.

Елизавета Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей.