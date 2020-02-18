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В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе
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РИА Новости

В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе

18:41 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕлизавета Глинка (Доктор Лиза)
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правозащитница Елизавета Глинка своей деятельностью показала обществу и миру пример милосердия и добра, поэтому важно сделать все, чтобы память о ней жила, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвящённой памяти доктора Лизы.
Во вторник, 18 февраля, накануне дня рождения Елизаветы Глинки в Госдуме прошли мероприятия, посвященные ее памяти. Депутаты ознакомились с фотовыставкой "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого", организованной фондом "Доктор Лиза", которая посвящена ее работе.
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В мероприятии приняли участие глава фонда благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова, а также супруг правозащитницы Глеб Глинка. Они рассказали всем присутствующим о том, как Елизавета Глинка отдавала всю себя своей работе, часто ставя в ущерб собственные интересы. Авилова поделилась историей, что Глинка по средам ездила на Павелецкий вокзал Москвы кормить бездомных, но в последние месяцы своей жизни делала это редко из-за частых командировок.
"Она своим примером многое сделала для того, чтобы мир менялся, она учила нас милосердию, добру, и поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку … мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, для общества, для нашей страны", - сказал Володин на открытии выставки.
Также спикер отметил, что многие депутаты подключились и "подставили своё плечо", поддерживая ту деятельность, которой она посвятила всю свою жизнь.
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"Она погибла очень рано, ушла из жизни трагически, поэтому нам важно сделать все, чтобы память о ней жила", - добавил он, выразив надежду, что в будущем число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться.
Присутствовавшая на выставке глава фонда Авилова поблагодарила спикера палаты и депутатов за содействие в организации памятного музея Елизаветы Глинки. Она напомнила, что его открытие состоится в день рождения доктора Лизы - 20 февраля.
"Я думаю, что здесь правильно будет сказать спасибо всем тем, кто помнит Елизавету Петровну, и всем, кто сегодня пришёл сюда, в Государственную думу, для того, чтобы в преддверии дня рождения ещё раз вспомнить о ней, поговорить, а это значит, она среди нас", - добавил Володин.
"Лучшая память - это добрые дела", - ответила Авилова. Володин с ней согласился.
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В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций.
Елизавета Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей.
В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Елизаветы Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить её дело.
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Фонд "Доктор Лиза"Елизавета ГлинкаГосдума РФРоссияОбщество
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