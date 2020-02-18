Врач назвал две самые вредные повседневные привычки

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Привычка грызть небольшие предметы типа ручки или карандаша, а также постоянное использование смартфона негигиеничны и пагубно влияют на Привычка грызть небольшие предметы типа ручки или карандаша, а также постоянное использование смартфона негигиеничны и пагубно влияют на здоровье человека. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов

Как заявил медик, многие люди постоянно покусывают разные мелкие предметы и не считают это дурным пристрастием, хотя оно вовсе не безобидно. По его словам, если увлечься этим занятием, то зубы могут сколоться или "проточиться".

"Этим же рискуют и люди, которые часто "перекусывают" что-нибудь на работе, швейную нить, скотч, зачищают электропровода. Они считают, что так проще и удобнее, привыкают и в итоге губят свои зубы", — заметил Водовозов.

Кроме того, одной из самых вредных привычек врач назвал постоянное использование смартфона . Терапевт пояснил, что люди не расстаются с гаджетом в общественном транспорте и уборной, а после этого берут его с собой в постель и за обеденный стол.

"Исследования показали, что это самый грязный предмет из тех, которые часто используются человеком. Он грязнее денег", — цитирует медика издание.

Водовозов посоветовал время от времени протирать устройство антибактериальными салфетками.