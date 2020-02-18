ЕР может внести в ГД проект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения.

"Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации – они нас поддерживают. Но самое главное – теперь мы заручились поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу", - рассказал Неверов.