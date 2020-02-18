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Теплоснабжение
2020-02-18T18:22+0300
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ЕР может внести в ГД проект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
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РИА Новости

ЕР может внести в ГД проект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

18:22 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" планирует до конца недели внести в Госдуму законопроект об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, сообщил журналистам руководитель ЕР в Думе Сергей Неверов.
Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения.
"Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации – они нас поддерживают. Но самое главное – теперь мы заручились поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу", - рассказал Неверов.
Банковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
16:35
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ТеплоснабжениеГосдума РФЕдиная РоссияСергей Неверов
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