Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-18T18:16+0300
https://ria.ru/20200218/1564937497.html
Бумаги ТГК-2 стремительно дешевеют после недели роста
https://cdn24.img.ria.ru/images/151834/05/1518340548_0:232:3230:2048_1036x0_80_0_0_76bc4966de465912fba1fe8da6bbec4a.jpg
РИА Новости

Бумаги ТГК-2 стремительно дешевеют после недели роста

18:16 18.02.2020
42
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2 стремительно дешевеют после утренней попытки продолжить рост, начавшийся с 11 февраля, следует из данных Московской биржи.
К 10.50 мск привилегированные акции ТГК-2 падали в цене на 32,54% - до 0,902 копейки, обыкновенные акции – на 18,81%, до 0,613 копейки. В ходе торгов префы компании уже опускались почти на 39% к уровню предыдущего закрытия, а обыкновенные акции – на 32,3%.
При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,45%.
Обороты торгов остаются повышенными для компании: объем торгов префами превышает 114 миллионов рублей, обыкновенными акциями – 741 миллион рублей.
Сотрудница в операционном зале банка
18:04Теплоснабжение
"Эн+ Груп" заложила Сбербанку долю в капитале "Иркутскэнерго"
Утром привилегированные акции ТГК-2 максимально поднимались на 10% - до 1,47 копейки, обыкновенные акции – на 31%, до 0,989 копейки, пытаясь продолжить рост предыдущих пяти торговых сессий.
За предыдущие пять сессий привилегированные акции компании подскочили в цене в 3,6 раза, обыкновенные акции – почти в 3 раза.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТерриториальная генерирующая компания № 2Московская биржа
Рекомендуем
Московская биржа
Эксперты назвали возможные причины взрывного роста цены бумаг ТГК-2
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот
Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Ситуация в Сирии
В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния