Бумаги ТГК-2 стремительно дешевеют после недели роста

К 10.50 мск привилегированные акции ТГК-2 падали в цене на 32,54% - до 0,902 копейки, обыкновенные акции – на 18,81%, до 0,613 копейки. В ходе торгов префы компании уже опускались почти на 39% к уровню предыдущего закрытия, а обыкновенные акции – на 32,3%.