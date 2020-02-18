В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Материальный ущерб экономике Крыма от нахождения в составе Украины и от водной, продовольственной и энергетической блокад исчисляется сотнями миллиардов долларов, заявил председатель крымского парламента Материальный ущерб экономике Крыма от нахождения в составе Украины и от водной, продовольственной и энергетической блокад исчисляется сотнями миллиардов долларов, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма.

"Нам нужно посчитать, сколько мы должны получить компенсации за саму попытку нас уничтожить как народ, это было целью государственного переворота (в 2014 году на Украине), и насколько я понимаю, этой целью остается… Цена наших претензий очень велика, она исчисляется сотнями миллиардов долларов", - сказал Константинов в ходе заседания рабочей группы парламента Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины.

Он выразил уверенность, что претензии будут предъявлены руководству Украины – современному или последующему, но работа комиссии будет доведена до конца. Точную цифру претензий предстоит посчитать, добавил спикер.

Константинов отметил, что подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов, это нахождение Крыма в составе Украины после развала СССР (слабое финансирование полуострова и падение уровня экономического развития Крыма), а также современный период Крыма в составе России с 2014 года. Он особенно выделил ущерб от действий властей Украины и экстремистов по созданию водной, продовольственной блокад и полное обесточивание полуострова, а также понесенный юридическими и физическими лицами ущерб после ухода из Крыма украинских банков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".