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В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
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РИА Новости

В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов

17:59 18.02.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоГраница России и Украины
Граница России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Материальный ущерб экономике Крыма от нахождения в составе Украины и от водной, продовольственной и энергетической блокад исчисляется сотнями миллиардов долларов, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма.
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"Нам нужно посчитать, сколько мы должны получить компенсации за саму попытку нас уничтожить как народ, это было целью государственного переворота (в 2014 году на Украине), и насколько я понимаю, этой целью остается… Цена наших претензий очень велика, она исчисляется сотнями миллиардов долларов", - сказал Константинов в ходе заседания рабочей группы парламента Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины.
Он выразил уверенность, что претензии будут предъявлены руководству Украины – современному или последующему, но работа комиссии будет доведена до конца. Точную цифру претензий предстоит посчитать, добавил спикер.
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Константинов отметил, что подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов, это нахождение Крыма в составе Украины после развала СССР (слабое финансирование полуострова и падение уровня экономического развития Крыма), а также современный период Крыма в составе России с 2014 года. Он особенно выделил ущерб от действий властей Украины и экстремистов по созданию водной, продовольственной блокад и полное обесточивание полуострова, а также понесенный юридическими и физическими лицами ущерб после ухода из Крыма украинских банков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Леонид Кравчук
12 февраля, 19:20
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Ситуация на УкраинеВладимир КонстантиновГосдума РФСевастопольРоссияЭкономика
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