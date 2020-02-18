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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T17:56+0300
https://ria.ru/20200218/1564936531.html
В Сирии при ракетной атаке погиб член иранского КСИР, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Сирии при ракетной атаке погиб член иранского КСИР, сообщили СМИ

17:56 18.02.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хамидреза Бабольхани погиб в Сирии в результате ракетной атаки, сообщает агентство Fars.
Как сообщает агентство, Бабольхани, который также был известен как Хадж Ибрагим, погиб во вторник утром в Алеппо, обеспечивая национальную безопасность своей страны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииКорпус стражей исламской революцииСирияРоссияВ мире
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