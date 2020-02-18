В Сирии при ракетной атаке погиб член иранского КСИР, сообщили СМИ

Как сообщает агентство, Бабольхани, который также был известен как Хадж Ибрагим, погиб во вторник утром в Алеппо, обеспечивая национальную безопасность своей страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.