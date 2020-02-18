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В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера
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РИА Новости

В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера

17:52 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Поправка, согласно которой премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина, предложена ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Поправки внесли депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 конституции Российской Федерации, посвященные президенту и правительству.
"В статье 113 (главы 6) предлагается закрепить, что Председатель Правительства несет персональную ответственность перед Президентом за осуществление возложенных на Правительство полномочий", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.
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Конституция РФАндрей МакаровСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФНиколай ФедоровАндрей ТурчакРоссияОбщество
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