В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Поправка, согласно которой премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина, предложена ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Поправки внесли депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 конституции Российской Федерации, посвященные президенту и правительству.
"В статье 113 (главы 6) предлагается закрепить, что Председатель Правительства несет персональную ответственность перед Президентом за осуществление возложенных на Правительство полномочий", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.