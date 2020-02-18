В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера

Поправки внесли депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 конституции Российской Федерации, посвященные президенту и правительству.

"В статье 113 (главы 6) предлагается закрепить, что Председатель Правительства несет персональную ответственность перед Президентом за осуществление возложенных на Правительство полномочий", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.