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Биография Ашрафа Гани
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РИА Новости

Биография Ашрафа Гани

17:32 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Афганский политический деятель, президент Афганистана Ашраф Гани (до 2015 года - Ашраф Гани Ахмадзай) родился в 1949 году в провинции Логар к югу от Кабула во влиятельной семье пуштунов племени ахмадзай.
В 1967 году окончил кабульский лицей "Хабибиа" (Habibia High School), в 1973 году – Американский университет Бейрута (Ливан), получив диплом бакалавра и магистра.
В 1974 году вернулся в Афганистан, чтобы начать преподавательскую деятельность в Кабульском университете. Однако вскоре выиграл государственную стипендию на двухлетнее обучение за рубежом и покинул страну.
В 1977 году поступил в Колумбийский университет США, где получил степень доктора наук в области антропологии.
В 1983 году был приглашен преподавателем в Калифорнийский университет в Беркли, а также в 1983-1991 годах – в Университет имени Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд).
Читал лекции в Орхусском университете в Дании.
Выступал комментатором передач телекомпании BBC на дари и пушту.
В 1991 году стал ведущим антропологом Всемирного банка. Первоначально специализировался на проектах в Восточной Азии.
В 2000-2001 годах выступал специальным представителем миссии Всемирного банка, курирующей кредитную программу по реабилитации российских угольных шахт. Участвовал в китайских и индийских миссиях Всемирного банка.
Преподавал программу по обучению руководителей в бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда.
В октябре 2001 года был назначен советником специального представителя ООН в Афганистане Ахзара Ибрахими. Вернулся в Афганистан, участвовал в разработке, согласовании и принятии Боннского соглашения.
В декабре 2001 года вступил в должность старшего советника президента Афганистана Хамида Карзая по финансовым вопросам.
Являлся руководителем Управления ООН по координации гуманитарной помощи Афганистану.
С июня 2002 по декабрь 2004 года исполнял обязанности министра финансов в кабинете переходного правительства под руководством Хамида Карзая.
В 2003 году Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков Emerging Markets был признан лучшим министром финансов в Азии.
После президентских выборов 2004 года не прошел в состав избранного правительства и был назначен ректором Кабульского государственного университета.
В 2006 году кандидатура Гани была официально выдвинута Афганистаном на должность преемника Кофи Аннана на посту Генерального секретаря ООН. Однако он проиграл Пан Ги Муну.
Участвовал в президентских выборах 2009 года, где набрал около 3% голосов избирателей.
С 2011 по 2013 годы являлся председателем Переходного координационного совета, занимающегося проблемами восстановления полного суверенитета Афганистана (Afghanistan’s Transition Coordination Commission).
6 октября 2013 года был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента Афганистана.
22 сентября 2014 года выиграл во втором туре президентских выборов, набрав 55,27% от общего числа голосов. 29 сентября вступил в должность президента Афганистана.
28 сентября 2019 года вновь принял участие в президентских выборах. По предварительным результатам Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Однако занявший второе место с 39,52% голосов глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла не согласился с предварительными результатами выборов и потребовал проверки голосов. 18 февраля 2020 года в результате итогового подсчета голосов на выборах Ашраф Гани был официально признан победителем.
Ашраф Гани был основателем и председателем Института государственного эффективности (Institute for State Effectiveness).
Ашраф Гани Ахмадзай входил в консультативные советы Комиссии ООН по расширению юридических прав малоимущих слоев населения (UN High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor), Института Брукингса по глобальной безопасности, Атлантического Совета, Американской ассоциации юристов.
Один из директоров неправительственной правозащитной организации World Justice Project.
Награжден медалью Саида Джамал-уд-Дина (Sayed Jamal-ud-Din Afghan medal).
Является почетным доктором Университета Скрэнтона (University of Scranton) в США и Университета Гуэлфа (University of Guelph) в Канаде.
В 2008 году выиграл премию Университета Тафтса Dr Jean Mayer Global Citizenship Award.
В 2013 году занял второе место в рейтинге 100 лучших мыслителей мира (World Thinkers 2013) британского издания Prospect.
Автор книги Fixing Failed States (2008).
Имеет гражданство США.
В 2015 году решил отказаться от своего племенного имени Ахмадзай и стал Ашрафом Гани.
Ашраф Гани женат, его жена Рула - ливанская христианка. У него двое детей – дочь Мириам и сын Тарик.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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