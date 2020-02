Биография Ашрафа Гани

Ашраф Гани был основателем и председателем Института государственного эффективности (Institute for State Effectiveness).

Ашраф Гани Ахмадзай входил в консультативные советы Комиссии ООН по расширению юридических прав малоимущих слоев населения (UN High Level Commission on Legal Empowerment of the Poor), Института Брукингса по глобальной безопасности, Атлантического Совета, Американской ассоциации юристов.