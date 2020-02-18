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Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
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РИА Новости

Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны

16:18 18.02.2020 (обновлено: 16:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов президентских выборов официально признан победителем, заявил глава независимой избирательной комиссии Афганистана Хавы Алам Нуристани в ходе пресс-конференции.
Гани набрал 50,64% голосов избирателей, он переизбран на второй срок.
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
28 сентября 2019, 02:51
Процедура выборов президента Афганистана
Ранее комиссия по жалобам и претензиям Афганистана приняла около 16,5 тысячи жалоб, поданных после оглашения предварительных результатов президентских выборов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что по предварительным результатам действующий президент страны Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.
Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и потребовал проверки голосов.
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Ашраф Гани АхмадзайАфганистанВ мире
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