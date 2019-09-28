Президент Афганистана проголосовал на выборах

КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла проголосовали на президентских выборах в стране, сообщает корреспондент РИА Новости.
Гани проголосовал в школе "Амани" в Кабуле. Он поблагодарил всех пришедших на избирательные участки, а также выразил благодарность силовикам за обеспечение безопасности.
"Сегодня счастливый день, так как люди снова идут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать на президентских выборах", - заявил президент.
Он также поблагодарил всех международных партнеров, которые помогли Афганистану в этом процессе.
Между тем, Абдулла проголосовал в столичной школе "Надриа".
"Мы призываем всех государственных лиц не вмешиваться в процесс и позволить людям проголосовать", - заявил Абдулла.
Ранее телеканал Tolo News сообщил, что избирательные участки открылись в субботу утром в Афганистане в день президентских выборов.
Они проходят на фоне напряженной обстановки в Афганистане после прерванных переговоров между радикальным движением "Талибан" и США о мире в стране и на фоне угроз талибов сорвать выборы. Примерно за две недели до них в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за атаки, по данным СМИ, взяли на себя талибы.
Участие в выборах принимают 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.