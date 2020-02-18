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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T17:07+0300
https://ria.ru/20200218/1564933609.html
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/29/1562282904_111:100:2665:1537_1036x0_80_0_0_352209740f6c7d2e9c5ef4d185ec1f4c.jpg
РИА Новости

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

17:07 18.02.2020
19341
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
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Уничтожение очагов терроризма в Сирии ведется уверенно, заявил Шойгу
"С одной стороны, месторождения нефти, (территория), на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда", - сказал Шойгу в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.
"С третьей стороны, большая часть страдающих на территории Сирии нуждаются в тепле, горячей воде, электричестве, которые, как мы понимаем, берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять, а добывать сами они не везде и не всегда могут", - пояснил Шойгу.
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"Сегодня одно, завтра другое". Эрдоган о недоверии к США по Сирии
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Обсудить 17
Война в СирииЛоренцо ГуэриниЛуиджи Ди МайоСергей ЛавровСергей ШойгуСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США грабят весь мир. И миру пора решать, что с этим делать.
18 февраля, 17:28
elya.velichutina
7231003
Шойгу президентом после Путина. Дай бог ему здоровья. Ответственный, и настоящий мужик, правду не боится сказать.
18 февраля, 17:26
Александр Невский
55300013
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