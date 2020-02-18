США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу провели в Риме переговоры с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".

"С одной стороны, месторождения нефти, (территория), на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда", - сказал Шойгу в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.