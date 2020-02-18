В Кировской области товарный поезд экстренно остановили из-за лыжников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Машинисту товарного поезда пришлось применить экстренное торможение, чтобы не задавить лыжников в Кировской области, сообщает Кировский линейный отдел МВД России на транспорте во вторник.
По данным сотрудников транспортной полиции, местные жители используют железнодорожное полотно возле станции Белка-Слободская как место для отдыха - катаются на лыжах вдоль железнодорожных путей и внутри колеи.
"В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что было применено экстренное торможение на перегоне станций Белка-Слободская - Слободское для предотвращения наезда на граждан, катающихся вдоль путей на лыжах. К счастью, трагедии удалось избежать, никто не пострадал. Но поезд пришлось остановить, и задержка движения составила 10 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2020 года в Кировский ЛО МВД России на транспорте поступило несколько сообщений от машинистов проходящих поездов на перегоне станций Белка – Слободское о катающихся по железной дороге лыжниках. Подчеркивается, что такое опасное хобби может расцениваться как административное правонарушение по статье 11.1 части 5 КоАП РФ "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене".
11 февраля, 18:19Более 600 человек погибли под поездом в ЦФО в 2019 году