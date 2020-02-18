Минобороны Украины утверждает, что Россия скоро подготовит нападение

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Через несколько лет Россия будет готова к наступлению на Украину, заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.
"К 2022-2023 годам (российские. — Прим. ред.) ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации", — приводятся его слова на сайте ведомства.
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Так, в Киеве утверждают, что Москва модернизирует наступательное вооружение и якобы втрое увеличила военный потенциал у границ Украины.
Отдельно Скибицкий отметил ракетную систему "Сармат", которая, по его мнению, представляет угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран.
Дальность действия новейшей межконтинентальной баллистической системы "Сармат" составляет 18 тысяч километров. Первые ракеты поступят на вооружение в 2021 году.
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