Минобороны Украины утверждает, что Россия скоро подготовит нападение

Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма

Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма

Так, в Киеве утверждают, что Москва модернизирует наступательное вооружение и якобы втрое увеличила военный потенциал у границ Украины.